Латыпов пропустит часть соревнований на Кубке мира по биатлону из-за коронавируса

Лидер мужской сборной РФ Эдуард Латыпов не примет участие в спринте и гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе из-за положительного теста на COVID-19.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России, Латыпова не включили в состав сборной РФ на спринтерскую гонку в связи с чем он не сможет принять участие в пасьюте.

Напомним, на соревнованиях четвертого этапа Кубка мира во французском Анси, Эдуард Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на дистанции 12,5 км.