Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД заявили о «жестком» подходе России к переговорам с США по безопасности

Алиса Кононенко
03:47 06.01.2022
По словам замглавы МИД Сергея Рябкова причиной этого является то, что западные партнеры России всегда действовали вразрез со своими обещаниями.
В МИД заявили о «жестком» подходе России к переговорам с США по безопасности
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Россия сейчас вынуждена применять «жесткий» подход в переговорах с США и НАТО о гарантиях безопасности, российские предложения являются неотъемлемой частью диалога, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Наш подход, я признаю это, достаточно жесткий, какие-то переговорные зазоры, какие-то элементы гибкости не хотелось бы сейчас преподносить как ключ к успеху. Совершенно по-другому выстраивается тактика, и подход с нашей стороны достаточно жесткий. Он не может быть другим по причине того, что мы слишком долго "уговаривали" наших собеседников с той стороны, а эти уговоры, их результаты сводились к известной фразе из басни Крылова: "А Васька слушает да ест",» - сказал Рябков в интервью «Известиям».  

Дипломат добавил, что все попытки российской стороны остановить негативный тренд в развитии безопасности в Евроатлантике наталкивались на действия, которые шли вразрез как с обещаниями, так и с документами, которые носили политически обязывающий характер.

«Подчеркну, что непродвижение НАТО ближе к нашим рубежам, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, включая, конечно, украинскую, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера и так далее- все это абсолютно необходимые неотъемлемые элементы, без которых мы будем вынуждены констатировать, что с той стороны проявляется некооперабельность», - констатировал Рябков.

Он также отметил, что в последнее время основное внимание на консультациях между Россией и США по вопросам стратегической стабильности уделялось проблемам безопасности РФ и Евроатлантического региона, а не контролю над вооружениями.

По словам дипломата, теперь Москва направила Вашингтону предложения по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), которые могут прийти на смену договору ДСНВ.

«Мы передали в последнее время американцам серию сигналов по тематике дальнейшей работы. Мы зафиксировали, каким образом, на наш взгляд, могут и должны функционировать рабочие группы, кто будет координировать их деятельность и так далее. В рабочем режиме этот процесс продолжается», - заключил замглавы МИД.

Напомним, 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:55 В стране и мире
Видео
«Спецслужбы разные, но объединены "зонтиком" НАТО»: политолог о зачинщиках протестов в Казахстане
01:14 Спорт
Вучич поговорил по телефону с Джоковичем, задержанным в Австралии
23:43 В стране и мире
Видео
Появились кадры спецоперации в Алматы
23:17 В стране и мире
Видео
Мародеры протаранили местный банк на бульдозере в Алма-Ате
22:30 В стране и мире
В Москве сообщили об угрозе «минирования» всех ТЦ и аэропортов
Популярное
Видео
Появились кадры спецоперации в Алматы
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения свыше 40 машин под Тулой
В Канаде выявили загадочную болезнь мозга, поражающую молодых
Видео
«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане
Видео
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.