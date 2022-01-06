В МИД заявили о «жестком» подходе России к переговорам с США по безопасности

Россия сейчас вынуждена применять «жесткий» подход в переговорах с США и НАТО о гарантиях безопасности, российские предложения являются неотъемлемой частью диалога, считает заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Наш подход, я признаю это, достаточно жесткий, какие-то переговорные зазоры, какие-то элементы гибкости не хотелось бы сейчас преподносить как ключ к успеху. Совершенно по-другому выстраивается тактика, и подход с нашей стороны достаточно жесткий. Он не может быть другим по причине того, что мы слишком долго "уговаривали" наших собеседников с той стороны, а эти уговоры, их результаты сводились к известной фразе из басни Крылова: "А Васька слушает да ест",» - сказал Рябков в интервью «Известиям».

Дипломат добавил, что все попытки российской стороны остановить негативный тренд в развитии безопасности в Евроатлантике наталкивались на действия, которые шли вразрез как с обещаниями, так и с документами, которые носили политически обязывающий характер.

«Подчеркну, что непродвижение НАТО ближе к нашим рубежам, неприем новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, включая, конечно, украинскую, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера и так далее- все это абсолютно необходимые неотъемлемые элементы, без которых мы будем вынуждены констатировать, что с той стороны проявляется некооперабельность», - констатировал Рябков.

Он также отметил, что в последнее время основное внимание на консультациях между Россией и США по вопросам стратегической стабильности уделялось проблемам безопасности РФ и Евроатлантического региона, а не контролю над вооружениями.

По словам дипломата, теперь Москва направила Вашингтону предложения по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), которые могут прийти на смену договору ДСНВ.

«Мы передали в последнее время американцам серию сигналов по тематике дальнейшей работы. Мы зафиксировали, каким образом, на наш взгляд, могут и должны функционировать рабочие группы, кто будет координировать их деятельность и так далее. В рабочем режиме этот процесс продолжается», - заключил замглавы МИД.

Напомним, 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.