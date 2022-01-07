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Блинкен заявил, что в НАТО никогда не обещали РФ не расширяться на восток

Елизавета Потейчук
21:20 07.01.2022
Энтони Блинкен опроверг заявления о планах НАТО установить военную инфраструктуру на Украине.
Блинкен заявил, что в НАТО никогда не обещали РФ не расширяться на восток
© Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что НАТО не представляет угрозу для России и не использует для этого Украину. Также Блинкен заявил, что альянс никогда не обещал России не расширяться на восток.

«НАТО никогда не обещала не принимать новых членов», - цитирует РИА Новости слова Блинкена.

Он отметил, что и заявления о планах альянса установить военную инфраструктуру на Украине, чтобы применять ее против РФ являются ложными.

Кроме того, госсекретарь США назвал «абсолютно невыполнимыми» некоторые требования РФ к США по безопасности. Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что в РФ дали четко понять, что дальнейшее движение войск НАТО на восток неприемлемо. Он также подчеркнул, что Запад предпринимал попытки повлиять на распад СССР, а далее происходило расширение НАТО на восток.

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