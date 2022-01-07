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Генсек НАТО заявил, что альянс готов выслушать обеспокоенности России

Елизавета Потейчук
19:47 07.01.2022
Столтенберг подчеркнул, что вместе с диалогом «НАТО продолжит укреплять оборону государств альянса».
Генсек НАТО заявил, что альянс готов выслушать обеспокоенности России
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готова выслушать обеспокоенности России, а также найти путь вперед. Однако, говорит генсек, сейчас существует необходимость в снятии сомнений относительно действий Москвы. Столтенберг также отметил, что «НАТО продолжит укреплять оборону государств альянса» параллельно с диалогом.

«Мы всегда готовы выслушать обеспокоенности России, и мы готовы найти политический путь вперед. Но для того, чтобы был значимый диалог, необходимо снять сомнения относительно действий России», - цитирует ТАСС слова Столтенберга с пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли. По словам дипломата, если бы НАТО был оборонительным альянсом, то не стал бы расширяться в восточном направлении.

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