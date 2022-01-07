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В Москве погиб человек при ДТП с двумя машинами

Елизавета Потейчук
20:02 07.01.2022
По предварительной информации, пострадавшими в ДТП числятся два человека.
© Видео: Дептранс Москвы © Фото: Дептранс Москвы
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В Москве на пересечении Хамовнического Вала и Лужнецкого проезда произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в столичном ГИБДД, в результате происшествия пострадали два человека. Еще один, по предварительной информации, погиб. На данный момент заняты две полосы движения на съезде с Лужнецкой эстакады и две полосы движения на улице Хамовнический Вал в сторону пересечения с Новодевичьей набережной.

«Пассажир автомобиля “Audi” от полученных травм скончался. Пострадавшими в аварии числятся водитель немецкой иномарки, а также водитель автомобиля “Geely”», - сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля, автомобиля скорой помощи и трамвая, следовавшего по маршруту № 43. В результате аварии, по данным прокуратуры, погибла 63-летняя женщина.

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