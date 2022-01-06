ДТП с участием трамвая и машины скорой помощи в Москве попало на видео

В четверг вечером на площади Абельмановская Застава в Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля, автомобиля скорой помощи и трамвая, следовавшего по маршруту № 43.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Дептранса, водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи, в результате чего автомобиль медиков столкнулся с трамваем.

По данным прокуратуры при ДТП погибла 65-летняя женщина. Сведений о пострадавших в трамвае нет.