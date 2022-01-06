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ДТП с участием трамвая и машины скорой помощи в Москве попало на видео

Алиса Кононенко
23:59 06.01.2022
Сообщается, что одна женщина погибла.
© Видео: @DtOperativno, Telegram © Фото: @DtOperativno, Telegram
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В четверг вечером на площади Абельмановская Застава в Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля, автомобиля скорой помощи и трамвая, следовавшего по маршруту № 43.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Дептранса, водитель легкового автомобиля не пропустил карету скорой помощи, в результате чего автомобиль медиков столкнулся с трамваем. 

По данным прокуратуры при ДТП погибла 65-летняя женщина.  Сведений о пострадавших в трамвае нет.  

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