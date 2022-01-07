Пожар на складе в Химках локализован на площади 2800 «квадратов»

Крупное возгорание в складском помещении в подмосковных Химках удалось локализовать на площади 2800 квадратных метров. Об этом информирует МЧС по Московской области. На момент прибытия пожарных здание горело на площади 2000 «квадратов».

«По предварительной информации погибших и пострадавших нет. 19.05 - локализация на площади 2800 кв.м», - сказано в сообщении подмосковных экстренных служб.

Напомним, что ранее площадь пожара на складе в Химках достигла 2700 квадратов. В МЧС отметили, что внутри здания находятся склад с продуктами питания, магазин лакокрасочных материалов и складское помещение. Кроме того, для ликвидации возгорания привлечено 69 человек и 20 единиц техники.