Задержан подозреваемый в убийстве пенсионера, женщины и ребенка в Вологодской области

В Вологодской области задержан подозреваемый в убийстве пожилого мужчины, женщины и ее трехлетнего ребенка. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами СУ СК России по Вологодской области в связи с обнаружением тел 83-летнего мужчины, 34-летней женщины и ее 3-летнего сына, тела которых обнаружены по различным адресам в областной столице, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ (убийство, кража) и п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)», - сказано в сообщении СК РФ.

По результатам судмедэкспертизы следователи установили признаки насильственной смерти у погибших. Кроме того, по данным следствия, из квартиры пенсионера похитили денежные средства. Способ сокрытия следов преступлений был схож между собой, поэтому следователи полагают, что преступные деяния совершило одно и то же лицо.

Ранее в Костроме были арестованы подозреваемые в убийстве пятилетней девочки. Они будут содержаться под стражей в течение двух месяцев.