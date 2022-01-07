В подмосковных Химках полыхает нежилое здание на площади 2000 квадратов

В Московской области в округе Химки горит нежилое здание. Как сообщает МЧС, внутри находятся: склад с продуктами питания, магазин лакокрасочных материалов и складское помещение. На данный момент информации о пострадавших и погибших в результате возгорания нет. Для ликвидации пожара привлечено 52 человека и 16 единиц техники. Предварительно, здание горит на площади 2000 квадратных метров.

«07.01.2022 в 14.05 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки, улица Рабочая, дом 3. Нежилое здание (склад), одноэтажный, панельный, кровля металлическая по деревянной обрешетке, электрифицированный, размерами в плане уточняется», - говорится в сообщении МЧС по Московской области.

Ранее СМИ сообщили о пожаре на газоперерабатывающем заводе в Приамурье. ЧП было зафиксировано на установке 1-40 Р1, передавали «Известия». Пострадавших и погибших нет.