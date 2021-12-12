Российская сборная по биатлону завоевала бронзу на Кубке мира
Эстафета – мужской старт 4х7,5 км прошла в австрийском Хохфильцене.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Мужская сборная России завоевала бронзовую награду на Кубке мира по биатлону. В состав сборной вошли Александр Логинов, Василий Томшин, Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов.
Первое место заняла сборная Норвегии, второе - национальная команда Франции.
Ранее российская женская сборная заняла второе место на Кубке мира, уступив команде Швеции.