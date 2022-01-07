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В Кремле сообщили о постоянных докладах Шойгу Путину после начала операции ОДКБ в Казахстане

Егор Левин
15:50 07.01.2022
Глава оборонного ведомства докладывает российскому лидеру о ходе переброски миротворческих сил и выполнении ими поставленных задач.
В Кремле сообщили о постоянных докладах Шойгу Путину после начала операции ОДКБ в Казахстане
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Кремле сообщили о постоянных докладах министра обороны, генерала армии Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину после начала миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, какая именно информация входит в доклады главы Минобороны РФ.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач», - заявил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны заявили, что миротворцы ОДКБ не привлекаются к боевым мероприятиям в Казахстане. Коллективные миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране жизненно важных объектов Республики.

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