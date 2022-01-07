В стране и мире В Кремле сообщили о постоянных докладах Шойгу Путину после начала операции ОДКБ в Казахстане Егор Левин Глава оборонного ведомства докладывает российскому лидеру о ходе переброски миротворческих сил и выполнении ими поставленных задач. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Кремле сообщили о постоянных докладах министра обороны, генерала армии Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину после начала миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, какая именно информация входит в доклады главы Минобороны РФ. «Министр обороны РФ Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач», - заявил представитель Кремля. Ранее в Минобороны заявили, что миротворцы ОДКБ не привлекаются к боевым мероприятиям в Казахстане. Коллективные миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране жизненно важных объектов Республики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика