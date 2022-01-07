СМИ: в Казахстане из-за беспорядков сгорел Золотой фонд кино
В фонд входили шедевры казахского кинематографа.
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Беспорядки, происходящие в последние дни в республике Казахстан, нанесли урон и казахскому кинематографу. Так, по данным СМИ, сгорел Золотой фонд казахского кино.
«Золотой фонд казахского кино сгорел в результате беспорядков в Алматы. Об этом сообщил телеканал Atameken Business. В золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа», - сообщает Sputnik Казахстан.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что рассматривает события в Казахстане как попытку подрыва целостности государства извне. Россия заинтересована в скорейшей нормализации обстановки в Казахстане.