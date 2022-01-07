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Мурашко: система здравоохранения выдерживает нагрузку начала 2022 года

Марина Крижановская
01:07 07.01.2022
Он сообщил, что увеличение нагрузки связано и с большим количеством ДТП.
Мурашко: система здравоохранения выдерживает нагрузку начала 2022 года
© Фото: Alexander Legky Russian Look Globallookpress
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российская система здравоохранения справляется с высокими нагрузками, образовавшимися в начале 2022 года. Во время проведения заседания оперативного штаба по коронавирусу, он отметил, что подразделения медслужбы оказывают экстренную медицинскую помощь нуждающимся.

«В первые дни нового 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медицинской службы, оказывающие экстренную медицинскую помощь. При этом система здравоохранения хорошо справляется со стоящими перед ней задачами», - сообщает слова министра пресс-служба Минздрава.

Мурашко также добавил, что увеличение нагрузки связано с большим количеством дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь.

Пресс-службой ведомства было отмечено, что «по данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, за период с 1 по 5 января в чрезвычайных ситуациях с медико-санитарными последствиями пострадали 438 человек». Уточняется, что 323 человека пострадали в ДТП, среди которых 58 детей. По данным Центра медицины катастроф, погибли 150 человек, из которых 73 человека погибли в ДТП, в том числе трое детей.

«Среди пострадавших (в ДТП - прим. ред.) 53 ребенка», - уточняет пресс-служба Минздрава России.

Добавлено, что были проведены телемедицинские консультации специалистами ведущих медицинских центров с детьми, пострадавшими в чрезвычайных ситуациях.

Ранее Михаил Мурашко сообщил о появлении в России «незавозных» случаев заражения «омикроном». Министр также отметил более высокую эффективность вакцины «Спутник V» против «омикрона» на фоне западных препаратов.

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