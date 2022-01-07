Депутат Госдумы назвала условие для повышения пенсий россиян

В Госдуме РФ назвали условие для повышения пенсий. Член комитета нижней палаты по труду, соцполитике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб заявила, что они вырастут тогда, когда вырастут заработные платы россиян. По ее словам, это обосновано тем, что пожилым и неработоспособным гражданам так компенсируют их отсутствие.

«Пенсия, по сути - утраченный заработок. Чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат безусловно повлечет за собой рост пенсий», - цитирует Бессараб Ura.ru.

Депутат также напомнила и о том, что никто не отменяет индексацию выплат, которая происходит с постоянной периодичностью. Бессраб подчеркнула, что при наличии возможности, повышение пенсий всегда происходит.

Ранее страховые пенсии в России с 1 января проиндексировали на 5,9%. Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6,4 тысячи рублей. Помимо этого, начиная с 1 апреля увеличатся и социальные пенсии: их проиндексируют на 7,7%.