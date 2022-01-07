Радикалы пытались захватить погранакадемию КНБ в Алма-Аты

Минувшей ночью радикалы предприняли попытку захвата погранакадемии Комитета национальной безопасности Казахстана. Сообщается, правоохранителям удалось отразить атаку.

По неподтвержденным данным от издания «Орда», при штурме был убит начальник академии. Он якобы руководил курсантами во время столкновения.

Ранее СМИ сообщили о гибели восьми военнослужащих Нацгвардии и сотрудников полиции в разных районах Казахстана. Более того, более 300 человек получили ранения.