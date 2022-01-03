В Сочи из-за снегопадов образовались огромные очереди на горнолыжном курорте

В сочинском горнолыжном курорте образовались огромные очереди из-за снегопада. Многие подъемники оказались закрыты из-за опасности схода лавин. Отдыхающие пытались прорваться к работающим подъемникам.

Как сообщает портал Life, из-за очередей между отдыхающими вспыхивали конфликты. Те, кто смог попасть на спуск смогли покататься лишь пару часов.

«Попали на склон и оказались в жесткой пробке на подъемники. Много подъемников просто перекрыли. Естественно, что на месте было много негатива, кто-то хотел протиснуться побыстрее... В общем, ситуация была так себе. Мы откатались два часа... и были вынуждены покинуть курорт раньше времени», - цитирует портал слова одного из туристов.

В феврале прошлого года в Сочи произошло четыре схода лавин на трассах нескольких горнолыжных комплексов. Трассы были закрыты для посещения.