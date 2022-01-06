Рождественская служба в Главном храме ВС РФ: прямая трансляция

Рождественское богослужение проходит сегодня в стенах Главного храма Вооруженных Сил России, сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

В этом году ночную праздничную Божественную литургию служит епископ Бронницкий Савватий.

Ожидается, что на ночной рождественской службе будут присутствовать руководство Министерства обороны страны, а также военнослужащие РФ и гражданский персонал военного ведомства вместе с семьями.

Главный храм ВС РФ появился в парке «Патриот» к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, этот Храм - посвящение русскому солдату, первое рождественское богослужение было проведено здесь в прошлом году.

Монументальное сооружение и все, что связано с ним, пропитаны символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя: ордена на витражах, иконы святых-полководцев, пол - из переплавленного фашистского оружия. А диаметр купола, с которого смотрит лик Спаса Нерукотворного, 19 метров 45 сантиметров - год окончания Великой Отечественной войны. Главная икона, что стоит у царских врат - одновременно и святыня, и воинский символ. Доска, на которой ее писали, - лафет от пушки времен Петра Первого, а скрепляют икону две винтовки Мосина.