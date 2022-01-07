Захарова: в Вашингтоне не до конца понимают, что происходит в Казахстане

Комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что у Вашингтона есть вопросы касательно легитимности ввода миротворческого контингента в Казахстан, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что в США не до конца понимают, что происходит в Казахстане.

«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, до этого Псаки заявляла, что США не имеют отношения к антиправительственным митингам в Казахстане.