Премьер Баварии заявил об угрозе из-за политики ФРГ по «Северному потоку - 2»
Политик считает ошибочным скептическое отношение к проекту со стороны немецкого МИД.
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что политика Германии по отношении к российскому газопроводу «Северный поток - 2» угрожает экономической безопасности страны. Политик считает ошибочным скептическое отношение к проекту со стороны немецкого МИД.
«"Зеленая" угроза неиспользования "Северного потока - 2" наносит ущерб в первую очередь Германии. Поскольку в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надежных поставках голубого топлива», - заявил Зедер телеканалу N-tv.
Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток - 2» может стать для Европы рычагом влияния на политику России. По его словам, трудно представить, что газ потечет по этому газопроводу в случае обострения ситуации вокруг Украины.