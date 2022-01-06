В стране и мире ООН призвала противоборствующие стороны в Казахстане воздерживаться от насилия Марина Крижановская Организация призывает вовлеченные стороны к сдержанности. © Фото: Абзал Калиев РИА Новости Читайте нас на: Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций всерьез обеспокоена развивающейся ситуацией в Казахстане. «Мы следим с беспокойством за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и содействовали диалогу для решения всех проблем», - цитирует РИА Новости представителя Генсека ООН. Ранее Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам в Казахстане укрыться дома. В связи с введением в Казахстане комендантского часа находящимся в стране россиянам следует укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика