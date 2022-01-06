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«Спецслужбы разные, но объединены "зонтиком" НАТО»: политолог о зачинщиках протестов в Казахстане

Марина Крижановская
03:55 06.01.2022
Политолог уверен, что вскоре последует благополучное разрешение политического кризиса в Казахстане, в том числе и усилиями ОДКБ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sputnik РИА Новости
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Политолог Павел Данилов в эксклюзивном комментарии «Звезде» в контексте происходящих в Казахстане событий сообщил, что не исключает преднамеренного сценария развития протестов.

«Почему-то мне кажется, что то, что сейчас происходит, стало для властей неожиданностью. Именно поэтому был отправлен в отставку глава КНБ. <...> Здесь все смешалось. Я подозреваю, что это был изначально какой-то стихийный протест, буквально первые полчаса - час. А потом структуры, которые к этому готовились, его подхватили», - поделился он.

Данилов выразил мнение, что «многие политологи, эксперты знали, что что-то готовится, но, видимо, были не готовы (к развитию событий - прим. ред.) именно в это время».

Он отметил, что, по его мнению, пока цели именно президента Токаева стратегически определить сложно, а в тактическом отношении они более ясны: желание «закончить весь этот беспредел».

Эксперт поделился мнением, что в протестных движениях замечены международные террористы.

«Более того, сейчас поступает информация, хоть и не проверенная, что возле Алматы идет бой с сирийско-афганскими террористами. То есть это уже международная агрессия», - сказал Данилов.

Он считает, что сейчас «нужно делать выводы и принимать решения, в том числе и политические» и заканчивать сложившийся конфликт. Зачинщиками случившихся волнений Данилов назвал «казахстанских националистов, которые сейчас в бегах». Он предположил, что они «либо на Украине под СБУ сидят, либо в Европе тоже, соответственно, под какими-нибудь спецслужбами недружественными». Отметив, что они очень активно действуют, им необязательно находиться в стране, поскольку «они работают через соцсети, через YouTube-каналы, через мессенджеры». Он обратил внимание на  то, что «ярких сейчас нет лидеров», но то, что «они есть в принципе - это точно и их много».

Политолог выразил подозрение, что «те, кто занимаются со стороны казахстанцев, они работают, как правило, на спецслужбы».

«Причем (спецслужбы - прим. ред.) все разные, но объединены «зонтиком» НАТО, но это и турецкие спецслужбы, и украинские, и чешские, и австрийские, то ест там их много, на самом деле», - сообщил он.

Даниловым было отмечено, что вероятность разрешения ситуации усилиями ОДКБ «99-процентная», поскольку «это уже вышло за рамки внутреннего дела Казахстана, так как там есть уже международные террористы», значит «это уже проблема и дело ОДКБ».

«ОДКБ располагает такими ресурсами, которые это очень легко и быстро подавят. Тем более, в уставе ОДКБ это (такая возможность - прим. ред.) прописано как «помощь», - уверен политолог Данилов.

Он отметил, что подобная помощь предоставляется «ни в каком другом, кроме как в дружеском нарротиве» и Россия «поучать никого не собирается, только помощь дружба и сотрудничество».

В контексте работы в Казахстане различных некоммерческих организаций (НКО), эксперт отметил, что около «двадцати двух с лишним тысяч НКО, которые, в том числе работают, и на разжигание розни национальной».

«Бывает на бытовом случае вот такое, но чтобы вот прям идеологическое противостояние у казахстанцев (к другим национальностям - прим. ред.) - нет. Казахстанцы - мирные люди, добродушные, как все азиаты, гостеприимные. Я не думаю, что что-то разогреется больше, чем оно есть сейчас», - поделился ощущениями он.

Еще раз обратив внимание на то, что «двадцать две с лишним тысячи НКО сейчас работают в Казахстане, в том числе и на разрыв отношений с Россией», политолог Павел Данилов предположил, что «значит надо противопоставить хотя бы 10 тысяч НКО, которые работают на добрососедство, на все интеграционные процессы».

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