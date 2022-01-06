Пьяный мужчина поджег ковер у входа в здание правительства Якутии

В Якутске нетрезвый мужчина поджег ковер у правительственного здания. Видео с моментом предполагаемого поджога появилось в соцсетях. Правоохранители уже установили личность подозреваемого. Об этом сообщили на сайте правительства Якутии.

«6 января около 04:00 утра нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома правительства 1 и Дома правительства 2. Никто не пострадал», - сообщил директор «Службы эксплуатационно-технического обслуживания» Дмитрий Семенов.

В декабре в Москве возле бара в проезде Дежнева неизвестный облил бензином посетителей заведения и угрожал поджогом. Среди посетителей бара, по предварительным данным ведомства, возник конфликт. Подозреваемый арестован, заведено дело о хулиганстве.