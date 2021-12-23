Обливший бензином посетителей бара мужчина задержан в Москве

Ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле бара в проезде Дежнева неизвестный облил бензином посетителей заведения и угрожал поджогом. Об сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали подозреваемого, пытавшегося скрыться с места происшествия. Им оказался 48-летний приезжий», - говорится в сообщении.

Среди посетителей бара, по предварительным данным ведомства, возник конфликт. Один из участников ссоры вышел и через время вернулся с емкостью, которая была наполнена горючей жидкостью. Подозреваемый арестован, заведено дело о хулиганстве.



Ранее в японском городе Осака в результате поджога погибли 25 человек. Возгорание, по данным СМИ, произошло 17 декабря на четвертом этаже здания. Изначально говорилось о 24 жертвах трагедии, после чего будто бы скончалась еще одна женщина, пребывавшая в критическом состоянии.