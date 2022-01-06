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Диетолог призвал осторожнее относиться к меду

Марина Крижановская
06:02 06.01.2022
Врач-нутригенетик рекомендует с осторожностью употреблять его в зимнее время года.
Диетолог призвал осторожнее относиться к меду
© Фото: pexels.com
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Диетолог Андрей Золотарев призвал относиться к меду с большей осторожностью в зимнее время. Он сообщил, что данный продукт может привести к заболеванию. Так, он отмечает, что употреблять его незадолго до выхода из дома нежелательно. Поскольку мед оказывает сильное согревающее воздействие на организм, употреблять его можно только дома.

«Один из самых страшных продуктов, который действительно стоит с очень большой осторожностью употреблять в холодное время года, – это мед. Дело в том, что мед обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание», - рассказал радио Sputnik специалист-нутригенетик.

В целом, он призвал избегать употребления продуктов, вызывающих перепады температуры тела. Поскольку чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. 

«Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой – напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма», - заметил диетолог Золотарев.

Он считает, что это не всегда полезно организму. Ранее стало известно, что российские производители меда нашли способ обмана покупателей. Под видом него потребители могут получить глюкозно-фруктозные сиропы или дешевые сорта тягучего лакомства.

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