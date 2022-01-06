МИД порекомендовал россиянам в Казахстане укрыться дома с запасами продовольствия

В связи с введением в Казахстане комендантского часа находящимся в стране россиянам следует укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия, сообщили в МИД РФ.

«Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов и питьевой воды, внимательно следить за происходящими событиями и сообщениями ближайшего дипломатического/консульского представительства Российской Федерации и МИД России», - говорится в официальном Telegram-канале ДСКЦ МИД РФ.

Ранее на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения на фоне антиправительственных акций протеста.

Как считает первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, властям Казахстана следует достойно выйти из ситуации и найти общий язык с протестующими.

По мнению сенатора, давать оценку ситуации в Казахстане еще рано.