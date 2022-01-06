Вучич поговорил по телефону с Джоковичем, задержанным в Австралии

Президент Сербии Александр Вучич посредством телефонной связи поговорил с задержанным сербским девятикратным чемпионом мира по теннису Новаком Джоковичем. Стало известно, что первую ракетку мира в одиночном разряде не пропустили на паспортном контроле в австралийском Мельбурне. Сербский президент связался с находящимся в охраняемой полицейскими комнате теннисистом.

«Я только что закончил телефонный разговор с Новаком Джоковичем. Я сказал нашему Новаку, что вся Сербия с ним и что наши власти принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста мира. В соответствии со всеми нормами международного публичного права Сербия будет бороться за Новака Джоковича, за справедливость и правду», - цитирует РИА Новости Александра Вучича.

Стало известно, что для участия в Australian Open-2022 один из членов команды мирового спортсмена неверно подал документы на визу. Им был выбран тип визы, не предусматривающий отсутствие вакцинации. При прохождении паспортного контроля выявилась ошибка. Недавно сербский теннисист сообщил, что обладает медицинским отводом от вакцинации.

«Не удалось предоставить надлежащие доказательства: Новаку Джоковичу отказано в пересечении границы Австралии», - указала австралийская газета The Age.

Сообщается, что Пограничному контролю Австралии не удалось найти соответствующие доказательства, чтобы удовлетворить требования для въезда в Австралию и виза Джоковича впоследствии была аннулирована. Эти доказательства должны предоставляться на границе невакцинированныхми людьми. Сербский спортсмен возможно должен будет покинуть австралийский город. Его адвокаты работают над обжалованием решения австралийских властей.