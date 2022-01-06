В Госдуме заявили, что для ввода сил ОДКБ в Казахстан не нужно одобрение парламента РФ

Для направления контингента ОДКБ в Казахстан не требуется одобрения российского парламента, поскольку это происходит на основании устава организации, сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Для этого существует устав ОДКБ, специальные силы ОДКБ, они находятся в постоянной готовности, проходят учения, в том числе для таких ситуаций. Разрешение Думы здесь не требуется», - цитирует Калашникова РИА Новости.

Ранее в Секретариате ОДКБ подтвердили что Советом коллективной безопасности организации принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил организации в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.