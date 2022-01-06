Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд

Власти Казахстана рассматривают ситуацию в стране как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа, сообщили в Секретариате ОДКБ.

«В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение Обращения Казахстанской стороны об оказании помощи. В Обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», - говорится в сообщении.

В Секретариате также подтвердили, что Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил организации в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, которые активизировались в ходе антиправительственных митингов, прошли подготовку за рубежом и назвал происходящее в стране подрывом целостности государства и нападением на граждан.