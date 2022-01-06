Псаки назвала некоторые предложения России по безопасности «нежизнеспособными»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не все представленные Россией предложения по безопасности заслуживают быть отвеченными. Об этом она сообщила в ходе брифинга в Белом доме.

«От России поступил ряд предложений и президент Байден дал ясно понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым из них, но некоторые из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом <...>, и потому, что многие из предложений не заслуживают такого ответа», - цитирует Псаки РИА Новости.

Она пояснила это еще тем, что США «не ведут переговоры публично».

Ранее Джен Псаки заявляла, что Соединенные Штаты Америки не исключают возможность достижения прогрессивного результата по итогам переговоров с Россией. Напомним, на 10 января назначены переговоры по гарантиям безопасности в формате Россия-США.