США допускают возможность прогресса в переговорах с Россией по безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты Америки не исключают возможность достижения прогрессивного результата по итогам переговоров с Россией. Напомним, на 12 января назначены переговоры по гарантиям безопасности в формате Россия-НАТО.

«Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат», - цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Псаки добавила, что американский истеблишмент верит, «что есть области, где мы можем достичь прогресса».

Ранее пресс-служба НАТО сообщила, что главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Североатлантического Альянса обсудят предложенные Москвой гарантии по безопасности.