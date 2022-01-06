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Генсек ОДКБ рассказал, чем займутся миротворцы в Казахстане

Елизавета Потейчук
23:10 06.01.2022
По словам Зася, миротворцы не собираются участвовать в разгоне демонстраций в стране.
Генсек ОДКБ рассказал, чем займутся миротворцы в Казахстане
© Фото: twitter.com _A_Vit_ Globallookpress
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Коллективные миротворческие силы ОДКБ намерены охранять государственные стратегические объекты, а также помогать в поддержании порядка в Казахстане. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«Если говорить о тех задачах, которые перед ними поставлены, то условно их можно разделить на две основные. Первая - охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов. И вторая задача - оказание помощи в поддержании правопорядка, чтобы люди чувствовали себя безопасно», - рассказал Зась в интервью РИА Новости.

Также генсек ОДКБ уточнил, что миротворцы не собираются участвовать в разгоне антиправительственных акций и назвал подобные слухи инсинуациями.

«Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее – нет, этого не будет. У наших Коллективных миротворческих сил ОДКБ другие задачи», - добавил Зась.

Генеральный секретарь ОДКБ также отмечал, что длительность нахождения сил организации в Казахстане будет зависеть от решения руководства страны. Он же заявлял, что войска ОДКБ будут выведены из Республики после окончания операции, а также при случае, если власти Казахстана «посчитают, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств».

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