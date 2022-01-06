Генсек ОДКБ сообщил о наступлении переломного момента в ситуации в Казахстане

Генеральный секретарь Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась сообщил, что в ситуации с протестами в Казахстане уже наметился переломный момент. Он подчеркнул, что этот перелом имеет положительную динамику. Зась добавил, что, несмотря на крен в положительную сторону, «казахстанским коллегам все еще тяжело и им надо помочь».

«Определенный перелом уже наблюдается, в лучшую сторону. И в итоге, как мы надеемся, эта тенденция будет укрепляться», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что ситуация сложная, но «уже можно делать осторожный вывод» на основе событий, происходивших ночью и сегодня днем.

Генсек ОДКБ выразил надежду, что существенный перелом в ходе противостония казахстанских властей и протестующих бандформирований возник в том числе и благодаря усилиям ОДКБ.

«Хотелось бы думать, что в том числе и с помощью ОДКБ. Но сейчас там казахстанские силы справляются. Тяжело им, конечно, поэтому надо помочь», - отметил Зась.

Ранее стало известно, что первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ доставлены на территорию Казахстана. В организации основными задачами Коллективных миротворческих сил в Казахстане назвали охрану важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям страны и стабилизацию обстановки в государстве.