Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ОДКБ заявили о реальной угрозе безопасности Казахстана

Алиса Кононенко
23:35 06.01.2022
В отправке коллективных миротворческих сил в республику участвуют все члены организации: Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.
В ОДКБ заявили о реальной угрозе безопасности Казахстана
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

События в Казахстане представляют реальную угрозу безопасности страны, ее стабильности и территориальной целостности, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Поэтому поступило такое обращение, были проведены экстренные консультации глав государств и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ. Для того, чтобы там минимизировать, локализовать эти угрозы», - сказал Зась в беседе с РИА Новости.

Генсек ОДКБ также назвал «полной глупостью» домыслы о том что миротворческие силы якобы имеют какие-то срытые намерения.

«Пошли передергивания - о каком-то вторжении или еще что-то, даже об "оккупации" договорились - это, извините, вообще полная глупость», - подчеркнул Зась.

Он добавил, что в отправке коллективных миротворческих сил в республику приняли участие все члены ОДКБ: Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

«Это жест, который означает готовность поддержать Казахстан. Поддержали все государства, входящие в ОДКБ. Это нам важно», - уточнил генсек.

Кроме того, Станислав Зась сообщил, что после того как ситуация в республике стабилизируется, войска из Казахстана выведут. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:59 В стране и мире
Видео
ДТП с участием трамвая и машины скорой помощи в Москве попало на видео
23:35 В стране и мире
В ОДКБ заявили о реальной угрозе безопасности Казахстана
21:50 В стране и мире
Генсек ОДКБ назвал численность миротворческих сил в Казахстане
17:28 Армия
Видео
Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане
21:48 В стране и мире
В США заявили, что события в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с РФ
Популярное
Видео
Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане
Генсек ОДКБ заявил, что войска будут выведены из Казахстана после окончания операции
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
Видео
Вошел со щитом: опубликован момент захвата аэропорта Алма-Аты
Видео
Появились кадры спецоперации в Алматы
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения свыше 40 машин под Тулой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.