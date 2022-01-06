В ОДКБ заявили о реальной угрозе безопасности Казахстана

События в Казахстане представляют реальную угрозу безопасности страны, ее стабильности и территориальной целостности, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Поэтому поступило такое обращение, были проведены экстренные консультации глав государств и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ. Для того, чтобы там минимизировать, локализовать эти угрозы», - сказал Зась в беседе с РИА Новости.

Генсек ОДКБ также назвал «полной глупостью» домыслы о том что миротворческие силы якобы имеют какие-то срытые намерения.

«Пошли передергивания - о каком-то вторжении или еще что-то, даже об "оккупации" договорились - это, извините, вообще полная глупость», - подчеркнул Зась.

Он добавил, что в отправке коллективных миротворческих сил в республику приняли участие все члены ОДКБ: Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

«Это жест, который означает готовность поддержать Казахстан. Поддержали все государства, входящие в ОДКБ. Это нам важно», - уточнил генсек.

Кроме того, Станислав Зась сообщил, что после того как ситуация в республике стабилизируется, войска из Казахстана выведут.