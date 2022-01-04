СМИ: сенат США может принять закон о санкциях против «Северного потока - 2»

Представители Республиканской партии США выразили уверенность в том, что сенат примет законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает издание Politico и отмечает, что для одобрения требуется получить 60 голосов «За».

«Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании», - цитирует издание слова помощника сенатора-республиканца.

При этом отмечается, что представители Демократической партии выступают против введения данного закона и намерены «саботировать» планы республиканцев. Голосование состоится 14 января.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток - 2» может быть затянут до лета. Кроме того, по его словам, США могут применить новые ограничительные меры против трубопровода.