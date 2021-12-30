Мурашко заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии

В ряде российских регионов увеличивается число госпитализированных с COVID-19 пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В 16 субъектах наблюдается рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии, что говорит о том, что граждане поздно обращаются к врачу», - приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Мурашко также сообщил, что по опыту других стран можно сделать вывод, что омикрон-штамм создает большую нагрузку на стационарные отделения: пациенты проводят меньше времени в лечебных учреждениях, но, так как болезнь в этом случае протекает быстрее, число людей, которым требуется госпитализация, лавинообразно растет.

Министр при этом призвал российских граждан прививаться, поскольку вакцинация, по его словам, обеспечивает эффективную защиту как от штамма «дельта», так и от «омикрона».

«Запасов вакцины в регионах достаточно», - обратил внимание Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции вырос до 61,8%. Она также рассказала, что в ряде российских регионов довели уровень вакцинации населения до 80%. Речь идет о Севастополе (90,2%), Чукотке (80,7%), Карелии (80,4%) и Санкт-Петербурге (80,9%).