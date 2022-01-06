Козак заявил о приверженности правительства ФРГ и властей Франции Минским соглашениям

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном заявил, что правительство Германии и французские власти подтвердили приверженность Минским соглашениям. Кроме того, Козак отметил, что стороны затронули «целый ряд практических шагов» по реализации договоренностей.

«Новое правительство Германии и прежнее руководство Франции подтвердили свою приверженность Минским соглашениям как безальтернативной основе для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», - подчеркнул Козак.

Более того, по словам замглавы администрации президента РФ, стороны договорились о дальнейших контактах с участием Украины для стабилизации обстановки на юго-востоке государства. Козак добавил, что данное решение необходимо для завершения конфликта в кратчайшие сроки.

Переговоры Дмитрия Козака с советниками «по нормандскому формату» проходили в Москве в усадьбе Архангельское. Перед переговорами советники лидеров ФРГ и Франции с Козаком прокатились на русской тройке. После прогулки Плетнеру и Бонну предложили угоститься горячим чаем из настоящего русского самовара.