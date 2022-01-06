В Москве начались переговоры Козака с советниками канцлера ФРГ и президента Франции

В Москве в усадьбе Архангельское стартовали переговоры заместителя руководителя администрации Президента РФ Дмитрия Козака с делегациями Франции и Германии по «нормандскому формату». В составе делегаций с немецкой стороны - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, с французской стороны - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Перед переговорами советники лидеров ФРГ и Франции Козаком прокатились на русской тройке. После прогулки Плетнеру и Бонну предложили угоститься горячим чаем из настоящего русского самовара, атакже погреться около очага, разожженного на улице, передает РИА Новости.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры приезда дипломатических советников по «нормадскому формату» в Москву на переговоры. О планах провести переговоры с Плетнером и Бонном РИА Новости на днях сообщал источник в администрации президента. Отмечается, что встреча проводится по приглашению российской стороны.