Вошел со щитом: опубликован момент захвата аэропорта Алма-Аты

В Сети опубликовали видео захвата протестующими аэропорта Алма-Аты накануне вечером. Момент начала, запечатленный в ролике, спровоцировал дальнейшее разграбление и поджоги припаркованных автомобилей.

На видео попали несколько крепких мужчин, не спеша вошедших в здание аэропорта с громкими выкриками. Один из митингующих нес полицейский щит, по которому начал бить для привлечения внимания. Ролик опубликован в Twitter.

Ранее в Сети также опубликовали видео «зачистки» улиц Алма-Аты силовиками. В ролике показаны правоохранители, описывающие обнаруженные в гражданском автомобиле вооружение и боеприпасы, и задержанные митингующие.