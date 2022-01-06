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Вошел со щитом: опубликован момент захвата аэропорта Алма-Аты

Егор Левин
17:37 06.01.2022
Один из митингующих нес полицейский щит, по которому начал бить для привлечения внимания.
© Видео: theoneonetwo, Twitter © Фото: theoneonetwo, Twitter
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В Сети опубликовали видео захвата протестующими аэропорта Алма-Аты накануне вечером. Момент начала, запечатленный в ролике, спровоцировал дальнейшее разграбление и поджоги припаркованных автомобилей.

На видео попали несколько крепких мужчин, не спеша вошедших в здание аэропорта с громкими выкриками. Один из митингующих нес полицейский щит, по которому начал бить для привлечения внимания. Ролик опубликован в Twitter.

Ранее в Сети также опубликовали видео «зачистки» улиц Алма-Аты силовиками. В ролике показаны правоохранители, описывающие обнаруженные в гражданском автомобиле вооружение и боеприпасы, и задержанные митингующие.

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