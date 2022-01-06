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Шойгу переговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином

Егор Левин
17:12 06.01.2022
Тема обсуждения сторон касалась безопасности и представила взаимный интерес.
Шойгу переговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином
© Фото: Министерство обороны России
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», - говорится в соответствующем сообщении.

Ранее Остин провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они обсудили Украину и совместно подтвердили твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности страны.

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