Шойгу переговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином
Тема обсуждения сторон касалась безопасности и представила взаимный интерес.
© Фото: Министерство обороны России
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», - говорится в соответствующем сообщении.
Ранее Остин провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они обсудили Украину и совместно подтвердили твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности страны.