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Голикова назвала уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу

Егор Левин
16:48 06.01.2022
Показатель разнится в зависимости от кампаний по вакцинации и ревакцинации в каждом отдельно взятом регионе.
Голикова назвала уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова назвала уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу. По ее данным, сейчас он составляет 62,6%.

«По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла - 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», - заявила Голикова.

Однако показатель разнится в зависимости от кампаний по вакцинации и ревакцинации в каждом отдельно взятом регионе. В частности, в 24 регионах эпидемиологическая обстановка осложнилась, в 7 улучшилась.

Ранее назвали наименее уязвимую к COVID-19 группу крови. Исследователи Кентского университета Великобритании установили, что таковой стала нулевая. Люди с этой группой крови могут быль потенциально опасны для окружающих.

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