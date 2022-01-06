Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова назвала уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу. По ее данным, сейчас он составляет 62,6%.

«По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла - 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», - заявила Голикова.

Однако показатель разнится в зависимости от кампаний по вакцинации и ревакцинации в каждом отдельно взятом регионе. В частности, в 24 регионах эпидемиологическая обстановка осложнилась, в 7 улучшилась.

Ранее назвали наименее уязвимую к COVID-19 группу крови. Исследователи Кентского университета Великобритании установили, что таковой стала нулевая. Люди с этой группой крови могут быль потенциально опасны для окружающих.