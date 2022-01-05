Советники канцлера ФРГ и президента Франции прибыли в Москву на переговоры

По данным СМИ, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак проведет переговоры с политическими советниками по «нормандскому формату» - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Москве, 6 января. Оба советника уже прибыли в столицу России на переговоры.

О планах провести переговоры с Плетнером и Бонном РИА Новости на днях сообщал источник в администрации президента. Отмечается, что встреча будет проведена по приглашению российской стороны.

Ранее Дмитрий Козак и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердили безальтернативность Минских соглашений для мира на Донбассе. Так, в ходе переговоров дипломат подтвердила позицию США по данному вопросу, которая была озвучена в Женеве.