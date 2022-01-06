Армия В Ульяновске прошел сбор десантников для отправки в Казахстан: видео Егор Левин В опубликованном ролике показана разнообразная военная техника и пешие военнослужащие. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Ульяновске прошел сбор десантников для последующей отправки в составе Коллективных миротворческих сил в Казахстан. В ролике видны ряды разнообразной военной техники и многочисленные пешие военнослужащие. Ранее колонна ВДВ выдвинулась на аэродром для погрузки и вылета в Казахстан. В опубликованном видео показана колонна боевых машин десанта. Они двигаются друг за другом по обочине дороги общественного пользования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика