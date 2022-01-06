В стране и мире Кремль опубликовал заявление Пашиняна о направлении сил миротворцев ОДКБ в Казахстан Алиса Кононенко На официальном сайте Кремля сообщается, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение действовать в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: На официальном сайте Кремля опубликовано заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, согласно которому принято решение направить коллективные миротворческие силы организации на территорию Казахстана. «В связи с обращением Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - говорится в заявлении. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, которые активизировались в ходе антиправительственных митингов, прошли подготовку за рубежом и назвал происходящее в стране подрывом целостности государства и нападением на граждан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика