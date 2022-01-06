Умер актер из «Кин-дза-дза!» Михаил Бычков

В Москве в новогоднюю ночь скончался актер Михаил Бычков. Тело артиста обнаружила его жена Ольга Николаевна. О причинах смерти 71-летнего актера не сообщается.

Бычков известен российским зрителям за роли в фильмах «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов» и многих других. У него остались двое сыновей и четыре внучки.

Ранее стало известно о смерти актера театра и кино Виталия Быкова. Известный по своей роли в фильме «Кортик» артист умер на 81-м году жизни.