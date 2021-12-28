Умер актер из «Кортика» и «Бронзовой птицы» Виталий Быков

Актер театра и кино Виталий Быков, наиболее известный по своей роли в фильме «Кортик», умер на 81-м году жизни. Об этом говорится на сайте Минского драматического театра имени Горького. На данный момент причина его смерти не называется.

«Коллектив Национального академического драматического театра имени М. Горького понес большую утрату - на 81-м году жизни скончался актер Виталий Михайлович Быков. Мы потеряли талантливого артиста. Его уход - тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича», - сообщили в театре.

Советский и белорусский актер родился 26 июня 1941 года в Латвии. Наибольшую известность ему принесли съемки в таких кинокартинах, как «Кортик» (1973), «Бронзовая птица» (1974) и «Знак беды» (1986).