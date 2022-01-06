В стране и мире Вручение премии «Грэмми» перенесли из-за COVID-19 Марина Крижановская Опасения вызывает масштабное распространение штамма «омикрон». © Фото: ARMANDO ARORIZO Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила о переносе вручения ежегодной премии «Грэмми». Причиной тому послужила продолжающаяся пандемия коронавируса COVID-19. «После тщательного изучения и консультаций с властями Лос-Анджелеса и экспертами в области здравоохранения, а также представителями индустрии и нашими многочисленными партнерами, академия звукозаписи и телеканал CBS переносят 64-ую церемонию вручения «Грэмми», - приводит РИА Новости информацию от организаторов. Сообщается, что ввиду стремительного распространения нового штамма «омикрон» и огромного числа заражений, «здоровье и безопасность музыкального сообщества, сотен людей, работающих над созданием шоу» является главным приоритетом Национальной академии звукозаписи США. «Проведение церемонии 31 января представляет слишком большой риск», - объясняют организаторы премии. Ранее в Соединенных Штатах был зафиксирован антирекорд по количеству заражений новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Число случаев инфицирования утроилось и уже составляет более 400 тысяч. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика