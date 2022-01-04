В США фиксируют рост темпов заражений COVID-19

В Соединенных Штатах Америки за минувшие две недели зафиксирован рост числа выявляемых ежедневно случаев заражений новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Число случаев инфицирования утроилось и уже составляет более 400 тысяч.

Наиболее сложная ситуация, как сообщает «Интерфакс», наблюдается в Нью-Йорке: на прошедшей неделе ежедневный средний прирост новых заражений составил порядка 37 тысяч случаев. Это более чем в два раза выше в сравнении с количеством случаев заражений до праздничных дней - 17 тысяч случаев. Суммарное число заболевших коронавирусной инфекцией составляет более 53 миллионов человек.

Ранее стало известно о том, что министр обороны США сдал положительный тест на COVID-19. Министр Ллойд Остин сообщил, что останется на карантине, следуя указаниям врача.