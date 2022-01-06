Очевидцы рассказали о стрельбе на улицах Алматы
Ранее в соцсетях появилась информация, что протестующим специально подвозят оружие.
© Видео: @ea_potapoff, Twitter © Фото: @ea_potapoff, Twitter
В социальных сетях появилась видеозапись на которой предположительно запечатлена стрельба на улицах Алматы.
На кадрах, опубликованных в Twitter, слышны звуки выстрелов и крики людей. В описании к видео указано, что стрельба происходит в Алматы.
Также Sputnik Казахстан со ссылкой на очевидцев сообщил, что на улицах города идет перестрелка, а протестующие вооружены автоматами.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что протестующим в Алматы специально подвозят оружие и была выложена соответствующая видеозапись.