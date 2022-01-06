В сети опубликовано видео подвоза оружия протестующим в Алматы

Пользователи социальных сетей пишут, что протестующим в Алматы специально подвозят оружие и публикуют видео, где предположительно запечатлен этот процесс.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно как к толпе митингующих подъезжает машина, и люди в спешном порядке вытаскивают из ее багажника оружие. В описании к видео указано, что действие происходит в Алматы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, которые активизировались в ходе антиправительственных митингов, прошли подготовку за рубежом и назвал происходящее в стране подрывом целостности государства и нападением на граждан.