В Канаде выявили загадочную болезнь мозга, поражающую молодых

Канадские исследователи на протяжении двух лет исследуют загадочное заболевание мозга, которое поражает в основном молодых людей. На протяжении всего времени исследования учение так и не определили причины его появления.

Как сообщает New York Times, симптомами болезни являются проблемы с памятью, спазмы мускулов, нарушение равновесия, галлюцинации, потеря веса и боли в конечностях. Ученые сравнивают заболевание с болезнь Кройцфельдта - Якоба, также известно как коровье бешенство - прионная болезнь со 100% смертностью.

Источник издания сообщил, что одной из жертв нового заболевая стала 30-летняя женщина - она резко потеряла вес, испытывала галлюцинации, после чего утратила способность говорить и самостоятельно есть. При это ее сиделка - молодая студентка - вскоре тоже начал проявлять симптомы.

Врачам известно о 150 случаях заражения болезнью и о восьми смертях, которые могут быть связаны с ней.

Ранее американские ученые предположили, что употребление темного шоколада может преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. Помимо этого, темный шоколад улучшает память и работу мозга, а также способно уменьшить резистентность к инсулину.