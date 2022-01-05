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В Канаде выявили загадочную болезнь мозга, поражающую молодых

Алексей Курильченко
08:43 05.01.2022
Выявленное заболевание быстро разрушает мозг и обладает высоко заразностью.
В Канаде выявили загадочную болезнь мозга, поражающую молодых
© Фото: Vladimir Godnik, moodboard, Globallookpress
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Канадские исследователи на протяжении двух лет исследуют загадочное заболевание мозга, которое поражает в основном молодых людей. На протяжении всего времени исследования учение так и не определили причины его появления.

Как сообщает New York Times, симптомами болезни являются проблемы с памятью, спазмы мускулов, нарушение равновесия, галлюцинации, потеря веса и боли в конечностях. Ученые сравнивают заболевание с болезнь Кройцфельдта - Якоба, также известно как коровье бешенство - прионная болезнь со 100% смертностью.

Источник издания сообщил, что одной из жертв нового заболевая стала 30-летняя женщина - она резко потеряла вес, испытывала галлюцинации, после чего утратила способность говорить и самостоятельно есть. При это ее сиделка - молодая студентка - вскоре тоже начал проявлять симптомы.

Врачам известно о 150 случаях заражения болезнью и о восьми смертях, которые могут быть связаны с ней.

Ранее американские ученые предположили, что употребление темного шоколада может преодолеть генетическую предрасположенность к ранней смерти. Помимо этого, темный шоколад улучшает память и работу мозга, а также способно уменьшить резистентность к инсулину.

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